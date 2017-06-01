«Массандра» спустя столетие возобновила выпуск церковного вина

Крымский винзавод «Массандра» завершил розлив первой партии возобновленного спустя столетие церковного вина, изготовленного без добавления спирта, сообщает пресс-служба предприятия со ссылкой на гендиректора Янину Павленко.

«15 тысяч бутылок «Церковного удельного ведомства» уже в ближайшие дни уйдут в реализацию. Всего же приготовлено 6 тысяч декалитров этого вина», – рассказала она.

По словам Павленко, вино, приготовленное без крепления спиртом «специально для таинства причастия», производилось в начале прошлого столетия. Несколько бутылок такого вина 1902 года урожая хранятся в энотеке «Массандры», являясь ее украшением. Но в советский период от этой трудоемкой и затратной практики отошли. Возродить вино было решено на базе массандровского филиала «Малореченское».

Ранее крымская «Массандра» начала выпуск собственного «шампанского». Старт продаж приурочили к началу туристического сезона 2017.

В марте этого года крымское предприятие «ПАО Массандра», которое после «национализации» принадлежит Управлению делами президента России, анонсировало выпуск к Пасхе церковного вина, созданного без добавления спирта.