Национальный союз журналистов Украины назвал в числе приоритетов своей деятельности на 2017 года активизацию усилий по защите украинских журналистов Николая Семены и Романа Сущенко. Соответствующий документ одобрил пленум правления НСЖУ накануне в Киеве.

В творческом союзе журналистов отмечают, что деятельность по защите Николая Семены и Романа Сущенко, также включает в себя помощь их семьям, информирование, в том числе на международных площадках, об уголовных делах и судебных заседаниях, заявления о нарушениях прав и незаконного задержания украинских журналистов.

Комментируя Крым.Реалии приоритеты деятельности организации, глава НСЖУ Сергей Томиленко отметил, что помощь журналистам-жертвам войны на Донбассе и оккупации Крыма является «базовым приоритетом для крупнейшей в Украине журналистской организации».

«Мы поддерживаем переселенцев, боремся за свободу преследуемых Москвой Николая Семены и Романа Сущенко, помогаем их семьям. Но за последние три года так много совершенно новых вопросов встали перед страной и обществом, перед журналистским сообществом, что помощь коллегам из Крыма и Донбасса должна носить ежедневный и системный характер. Поэтому НСЖУ в своей новой программе деятельности предполагает уделять большое внимание журналистам, пострадавшим из-за войны, и в новый Секретариат Союза мы ввели коллег, которые непосредственно будут заниматься всей крымской и донбасской тематикой – Елену Юрченко и Лину Кущ», – сказал Томиленко.

31 мая стало известно, что правление Национального союза журналистов Украины приняло решение создать фонд поддержки журналистов, пострадавших в результате войны на Донбассе и аннексии Крыма.

В Крыму журналисту Николаю Семене предъявили обвинение в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов. На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерации журналистов, НСЖУ, МИД Украины, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

ФСБ России в Москве задержала корреспондента украинского агентства «Укринформ» во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали «сотрудником украинской разведки». Уголовное дело российские следователи возбудили по статье «шпионаж». Сущенко все обвинения отвергает. Украинская сторона называет обвинения против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить.