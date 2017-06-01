Дети в Крыму стали заложниками российских амбиций – представитель омбудсмена Украины

Представитель украинского уполномоченного по вопросам защиты прав детей, недискриминации и гендерного равенства Аксана Филипишина считает, что дети в Крыму стали «заложниками российских амбиций и шовинизма» при этом права детей на аннексированной Россией территории нарушаются регулярно. Об этом она заявила в комментарии Крым.Реалии в День защиты детей, 1 июня.

«Детей никто не спрашивал хотят ли они получить российское гражданство, им просто поменяли свидетельство о рождении и сказали: «Теперь вы живете в другой стране». За эти годы нам удалось вывезти около двух десятков детей, они смогли воссоединиться с родственниками, или приемные семьи, в которых они воспитывались, переехали на подконтрольную Украине территорию. Остальные сироты и дети, лишенные опеки, которые воспитывались в интернатах, к сожалению, остались там», – констатировала Филипишина.

Представитель украинского омбудсмена напомнила о проблемах украинских детей в аннексированном Крыму – лишении возможности учиться на родном украинском и крымскотатарском языках.

«Конвенционное право ребенка – знать, кто ты, помнить о своей национальности, знать родной язык и обучаться на своем языке – было у детей циничным образом отобрано. Когда мы на международных встречах задаем представителям России вопрос о том, почему эти права были отобраны у наших детей, нам говорят, мол «ни родители, ни дети не хотят обучаться на украинском языке». Я не согласна, это не соответствует действительности, я видела фото девочки, которая пришла в Крыму на последний звонок в вышиванке. Ребенок демонстрирует тем людям, которые утверждают, что дети не хотят помнить, чья это земля, напоминают оккупантам о себе», – говорит Филипишина.

Она добавила, что патриотизм невозможно привить детям «насильственными методами и вычеркиванием всего прошлого из памяти».

«Я уверена, что наши дети (в Крыму – КР) душой с нами, как и мы душой с ними. Я считаю, что 1 июня каждый взрослый человек должен понять для себя, что он сделал за год, чтобы детям в этой стране и в мире жилось лучше, переосмыслить свои ошибки», – сказала она.

Филипишина также отметила, что получать информацию из Крыма становится все сложнее.

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Он был учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».