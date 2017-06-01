Приморский районный суд Одессы 30 мая наложил арест на имущество крымского предприятия «Черноморнефтегаз», которое было захвачено во время аннексии Крыма. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба прокуратуры АРК, которая процессуально руководит этим уголовным производством.

«На основании ходатайства прокуратуры Автономной Республики Крым и следственного отдела Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, 30.05.2017 года следственным судьей Приморского районного суда города Одессы было вынесено постановление о наложении ареста на 27 судов и на 33 нежилых помещения ОАО «ГАО «Черноморнефтегаз», которые были незаконно присвоены на временно оккупированной территории полуострова Крым», – сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что ранее тот же суд вынесен постановление о наложении ареста на 4 незаконно присвоенных самоподъемных плавучих буровых установки: «Петр Годованец», «Украина», «Сиваш», «Таврида». Их стоимость на момент приобретения составляла более 11 млрд 655 млн гривен.

«В украинское бюро Интерпола прокуратурой направлено письмо о внесении указанных буровых установок и судов к базе данных розыска», – отметили в пресс-службе.

В 2014 году буровые установки и другое имущество украинской государственной компании «Черноморнефтегаз» были захвачены во время аннексии Крыма Россией. После этого НАК «Нафтогаз Украины» потеряла контроль над данным крымским предприятием. Позже предприятие было юридически воссоздано на материковой части Украины.

17 октября 2016 года НАК «Нафтогаз Украины» и шесть ее дочерних компаний инициировали арбитражное производство против России с требованием возместить убытки, нанесенные захватом активов группы в Крыму. «Нафтогаз» инициировал производство согласно соглашению между Кабмином Украины и правительством России о содействии, осуществлении и взаимной защите инвестиций.

Подконтрольный Кремлю глава крымского парламента Владимир Константинов назвал необоснованными претензии компании «Нафтогаз Украины» к России с требованием компенсировать 2,6 миллиарда долларов за оставшиеся на полуострове активы. Об этом он заявил журналистам в Крыму.