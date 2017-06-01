В аннексированном Крыму могут создать российскую общественную наблюдательную комиссию (ОНК), в случае, если для полуострова будут сделаны определенные исключения, заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова 1 июня.

Как сообщают российские СМИ, на пресс-конференции Москальковой журналист из Симферополя отметил, что в Крыму сейчас невозможно формирование ОНК, поскольку законодательство соседней России предусматривает, что подобная комиссия «может быть создана в том случае, если региональная Общественная палата осуществляет свою деятельность на территории региона не менее пяти лет».

«В отношении Крыма нужно сделать исключение, чтобы пятилетний срок на них не распространялся. С таким обращением я войду и в Общественную палату, и в субъекты законодательной инициативы, чтобы найти формулу правового оформления этого исключения», – цитирует Москалькову российское агентство ТАСС.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».