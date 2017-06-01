Судебный процесс по уголовному делу в отношении одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова, которое проходит в аннексированном Крыму, является заказным, и его исход предрешен. Об этом Крым.Реалии заявил сам Ильми Умеров.

«Если бы был хотя бы намек на состязательность и возможность побороться, мы могли бы доказать незаконность самой аннексии Крыма и установления оккупационного режима на полуострове. Что касается самого так называемого призыва к нарушению территориальной целостности России в моих словах, то это тоже можно отбить в суде», – сказал он.

По словам Ильми Умерова, следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.

«Они совершили подмену понятий, подлог, и на этом построили все свое обвинение. Если будет состязательность в суде и нам дадут возможность воспользоваться рецензией, которая сделана в Москве, мы в пух и прах разнесем действия следователя и эксперта ФСБ. Но я предполагаю, что суд ее просто не примет и состязательности не будет», – добавил он.

Полностью интервью с Ильми Умеровым читайте в материале Крым.Реалии.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Председатель Меджлиса Рефат Чубаров считает преследование Ильми Умерова частью кампании гонений и притеснения крымскотатарского народа в аннексированном Россией Крыму.