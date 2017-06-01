Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма 1 июня заочно рассмотрел апелляцию по делу крымского сторонника российского оппозиционера Алексея Навального Алексея Ефремова. Как сообщил сам Ефремов, о вынесенном решении ему стало известно, когда соответствующий документ ему прислали по почте.

«Пришло решение Верховного суда по «делу 26 марта», когда меня задержали якобы за сопротивление сотрудникам полиции. Апелляция МВД была удовлетворена, равно как и моя жалоба. Решение об административном штрафе в размере 500 рублей (220 грн – КР) оставлено в силе», – рассказал Ефремов.

Активист заявил, что ему точно неизвестно, почему его не вызвали на заседание, однако он предполагает, что причиной мог стать человеческий фактор.

«Я не уверен, конечно, но предполагаю, что это обычный человеческий фактор. То ли нам дату неправильную назвали, то ли мы что-то напутали. Впрочем, я думаю, что мое присутствие вряд ли что-то изменило бы, поэтому я и не акцентирую на этом внимание», – добавил Ефремов.

Он также подчеркнул, что не признает себя виновным, не удовлетворен решением суда и намерен обращаться в Европейский суд по правам человека.

«Разумеется, я не удовлетворен. Я был бы удовлетворен лишь в том случае, если все обвинения судом были бы сняты, но этого не произошло. Адвокат уже готовит жалобу в ЕСПЧ, но мы дождемся решений суда еще по двум делам, которые касаются меня, и подавать жалобу будем сразу по трем эпизодам», – подытожил активист.

Алексея Ефремова задержали 26 марта – в день всероссийских антикоррупционных протестов, инициированных российским оппозиционером Алексеем Навальным. Его приговорили к штрафу в размере 500 рублей. Позже МВД России обжаловало данный приговор, посчитав его слишком мягким. Ефремов, в свою очередь, настаивал на собственной невиновности и требовал снять все обвинения.

29 апреля Алексея Ефремова задержали за причастность к организации в Крыму акции «Надоел», проходившей под патронатом движения «Открытая Россия». Активист свою причастность к этому мероприятию отрицал, однако суд признал его виновным и приговорил к 10-суточному аресту. 9 мая Ефремов вышел на свободу.