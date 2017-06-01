Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает перенос даты президентских выборов 2018 года на 18 марта – годовщину аннексии Крыма. Об этом сообщают на сайте Кремля.

«Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации», – сказано в сообщении.

Ранее в мае перенос выборов президента России в 2018 году на день аннексии Крыма – 18 марта – одобрили Государственная дума и Совет Федерации.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».