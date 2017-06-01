Генпрокуратура Украины направила в суд 99 обвинительных актов в отношении судей из аннексированного Крыма и Севастополя, которых подозревают в государственной измене. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба ГПУ.

«Установлено, что судьи, вопреки требованиям законодательства Украины, нарушая присягу судьи, после аннексии Российской Федерацией полуострова Крым в марте 2014 года начали осуществлять «правосудие» в так называемых судах Республики Крым и противоправно принимать судебные решения. В ноябре-декабре 2014 года они, в соответствии с Указами Президента страны-агрессора «О назначении судей федеральных судов», перешли на службу в указанные незаконно созданные суды», – сказано в сообщении.

После российской аннексии Крыма часть крымских судей, прокуроров и других представителей украинского государства перешли на службу в подконтрольные России местные органы. Согласно законодательству Украины, их действия могут расцениваться как государственная измена.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».



