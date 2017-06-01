В Крыму оштрафовали активиста за упоминание Меджлиса в соцсети

Подконтрольный Кремлю Советский мировой суд оштрафовал на 2 тысячи рублей (около 920 гривен – КР) крымского активиста Рустема Меннанова за пост в соцсети, где он упомянул Меджлис крымскотатарского народа. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил защитник Меннанова Февзи Каракаш.

При этом юрист добавил, что штраф был назначен без конфискации устройства, с помощью которого была распространена информация.

«После начала суда мною было заявлено ходатайство о прекращении производства в связи с отсутствием состава нарушения, судья не принял это во внимание. Второе ходатайство о прекращении дела ввиду истечения срока привлечения к административной ответственности также не приняли во внимание», – прокомментировал Каракаш.

Он отметил, что к материал дела приобщили скриншоты записей на странице в соцсети Рустема Меннанова, которые были после той публикации, за которую активиста привлекли к отственности. По словам юриста, он заявил ходатайство об изъятии материалов, суд его отклонил.

Как сообщил Крым.Реалии сам Рустем Меннанов, он намерен обжаловать решение суда.

Крымскотатарского активиста Рустема Меннанова вызвали 23 мая в Советский РОВД в аннексированном Крыму из-за упоминания Меджлиса в посте в социальной сети с поздравлением лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева с Днем рождения. Активисту вменяют административное правонарушение согласно части 2 статьи 13.15 КОАП России – «Злоупотребление свободой массовой информации».

26 апреля 2016 года подконтрольный России Верховный суд аннексированного Крыма запретил деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на территории аннексированного полуострова. Защита Меджлиса направила апелляцию в Верховный суд России. Однако 29 сентября 2016 года Верховный суд России отклонил эту апелляцию, подтвердив запрет на деятельность Меджлиса.

Мировое сообщество выразило решительный протест в связи с такими действиями российских властей.