В Международный день защиты детей 1 июня в Феодосии школьники расписали «Свиток мира» – холст длиной около 15 метров. Акция прошла во дворике Феодосийского музея древностей, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Акция прошла во второй раз. В этом году ее посвятили 200-летию со дня рождения художника Ивана Айвазовского.

Готовое полотно организаторы обещают приобщить к фонду музея древностей – как «послание будущему поколению.

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Он был учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».