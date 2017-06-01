Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения о противодействии глобальному потеплению.

В то же время он заявил, что США начнут переговоры о заключении нового соглашения.

«Посмотрим, сможем ли мы достичь договоренности, которая будет справедливой», – сказал Трамп 1 июня.

Климатическое соглашение было подписано в Париже 22 апреля 2015 года десятками государств, которые являются основными загрязнителями атмосферы парниковыми газами.

Трамп, который ранее обещал вывести США из договора, отказался подтвердить приверженность соглашению на саммите G7 в Италии в минувшие выходные. В заключительной декларации саммита «Группы семи» наиболее экономически развитых стран все, кроме США, отметили важность воплощения в жизнь климатического соглашения – обязательств, взятых на себя в Париже.

Руководители десятка крупных корпораций, в частности ExxonMobil, Apple, Dow Chemical, Unilever и Tesla, обратились с призывом к властям США не выходить из соглашения. Тем не менее, некоторые руководители угольных и энергетических компаний придерживаются противоположного мнения.

Ранее Дональд Трамп во время своей избирательной кампании назвал прогнозы ученых относительно угрожающего изменения климата Земли «шарлатанством». Также он заявлял, что соглашение обходится экономике США в триллионы долларов и тысячи рабочих мест, давая при этом «не слишком ощутимую выгоду».