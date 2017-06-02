США ввели санкции против российских компаний за связи с КНДР

США ввели санкции против трех российских компаний и одного гражданина России за нарушение ими резолюции Совета безопасности ООН в отношении Северной Кореи.

Управление министерства финансов США по зарубежным активам 1 июня ввело ограничительные меры против трех российских компаний – Независимой нефтегазовой компании, ее дочерней фирмы «ННК-Приморскнефтопродукт» и зарегистрированной в Москве Ardis-Bearings. Санкции ввели и против гражданина России Игоря Мичурина который, по данным Министерства финансов США, связан с северокорейской компанией Tangun.

«Министерство финансов работает вместе с нашими союзниками, чтобы противодействовать сетям, позволяющим дестабилизирующие действия Северной Кореи», – заявил директор управления Минфина США по зарубежным активам Джон Смит. Он призвал союзников и партнеров сделать параллельные шаги для предотвращения финансирования кампаний и лиц, в отношении которых применены санкции США.

Министерство иностранных дел России выразило удивление и озабоченность в связи с решением США.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона готовит ответные меры.

Организация Объединенных Наций запретила ядерную программу и ракетные испытания, однако Пхеньян заявил, что они необходимы для противодействия агрессии США.