Мировые лидеры осудили решение Трампа о выходе США из соглашения по климату

Мировые лидеры осудили решение президента США Дональда Трампа о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату и отвергли его предложение пересмотреть соглашение.

«Мы твердо убеждены в том, что соглашение не может быть пересмотрено», – отметили в совместном заявлении лидеры Франции, Германии и Италии, которые добавили, что решение Трампа их расстроило. Они призвали весь мир «ускорить действия по борьбе с изменениями климата».

Президент Франции Эммануэль Макрон лично сказал Трампу 1 июня по телефону, что «ничего не пересмотрено». «Нет плана Б, потому что нет планеты Б», – сказал Макрон в телевизионном обращении. Также французские чиновники заявили, что ограничат в будущем «совместные усилия» по проектам, не связанным с изменениями климата.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал решение Трампа «крайне неправильным», также ближайшие союзники США в Великобритании, Германии и Японии выразили «сожаление» и «разочарование» по поводу того, что вторая по количеству выбросов парниковых газов страна решила покинуть соглашение.

Еврокомиссар по вопросам климата и энергетики Ариас Каньете заявил: «Сегодня грустный день для мирового сообщества, поскольку ключевой партнер отвернулся от борьбы с изменением климата».

Китай назвал выход США из климатического соглашения «глобальным регрессом». «Можно лишь предположить, что у Трампа есть очень веские причины покинуть Парижскую хартию, и он знает последствия выхода США из знакового соглашения», – сообщило государственное информагентство Синьхуа.

Россия заявила, что, хотя и «уважает» решение Трампа, Москва не будет рассматривать отказ от соглашения.

«Россия привержена соглашению, поскольку его разработка была очень кропотливой», – сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. – Неправильно требовать, чтобы Парижское соглашение было однобоким или невыгодным или учитывало интересы только одной группы стран».

В самих Соединенных штатах мнения по поводу решения Трампа разделились: некоторые однопартийцы-республиканцы назвали его «смелым», демократы же выразили сожаление по этому поводу и заявили, что это «трагедия для окружающей среды».

Решение Трампа остановить соблюдение США этого соглашения оставляет Вашингтон изолированным от решения глобальной экологической проблемы наряду с еще двумя странами – Сирией и Никарагуа.

Бывший госсекретарь США Джон Керри назвал решение об отказе Трампа от соглашения «самоубийственным» и таким, которое «будет стоить США влияния».

Бывший вице-президент Альберт Гор заявил о «неразумных» действиях Трампа, которые, по его словам, «подрывают положение Америки в мире».

Объясняя свое решение, Трамп заявил, что «был избран представлять граждан Питтсбурга, а не Парижа». Питтсбург в течение 20-го века считался одним из центров производства стали в США, но даже в мэрии города после решения Дональда Трампа заявили, что это «зеленый» город, который стремится к экологическому и технологическому прогрессу.

«Питтсбург вместе с миром и будет в дальнейшем следовать Парижскому соглашению», – написал в Твиттере мэр города Билл Педуто.

«Парижская хартия очень несправедливая на высшем уровне, для Соединенных Штатов», – сказал Дональд Трамп. «Соглашение является массовым перераспределением богатства Соединенных Штатов в другие страны», отметил он.

Трамп также заявил, что он готов вести переговоры с другими странами на новых условиях, которые позволят Соединенным Штатам повторно заключить сделку.

Климатическое соглашение было подписано в Париже 22 апреля 2015 года десятками государств, которые являются основными загрязнителями атмосферы парниковыми газами.