Подконтрольный Кремлю Алуштинский городской суд продлил на полгода срок содержания под стражей редактору издания «Твоя Газета» Алексею Назимову и алуштинскому депутату Павлу Степанченко. Об этом 2 июня в комментарии Крым.Реалии сообщил крымский адвокат Алексей Ладин.

«Вчера вечером судья ушла в совещательную комнату. Сегодня суд огласил решение. Продлен срок содержания под стражей и Назимову, и Степанченко на 6 месяцев. То есть на максимально возможный срок, который может продлить суд в отношении такой категории дел», – сообщил Ладин.

По словам адвоката, причиной продления срока для суда стала сложность дела.

«Суд аргументировал это тем, что дело объемное и сложное. Хотя на самом деле особой сложности я в этом деле не вижу. Кроме того, по мнению защиты, отсутствуют доказательства вины и Назимова, и Степанченко. По большему счету, дело высосано из пальца», – пояснил он.

Ладин отметил, что в решении российского суда он «не услышал» об отказе в удовлетворении ходатайства со стороны защиты: «Защита на самом деле ходатайствовала об изменении меры пресечения, но даже формально суд не отразил это в своем решении».

Также адвокат добавил, что сторона защиты будет обжаловать в апелляционных инстанциях как необоснованность продления сроков содержания под стражей, так и необоснованность продления на «столь длительный срок».

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября 2016 года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Впоследствии дело переквалифицировали по статье 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).