Комиссия по демонтажу нестационарных торговых объектов начнет работать в Симферополе. Соответствующее постановление приняла российская администрация города.

Документ предусматривает, что комиссия будет постоянно действующим коллегиальным совещательным органом администрации Симферополя. Он должен будет рассматривать вопросы, связанные с демонтажем нестационарных торговых объектов, которые не являются объектами капитального строительства.

Возглавит коллегиальный орган подконтрольный Кремлю первый замглавы российской администрации Симферополя Александр Овдиенко.

11 апреля симферопольские власти принудительно демонтировали торговые объекты мини-рынка на улице Козлова в Симферополе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».