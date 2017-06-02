Отрасль судоремонта и судостроения в Севастополе развита слабо – Овсянников

В Севастополе область судоремонта и судостроения развита слабо, признал подконтрольный Кремлю врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников на Петербургском международном экономическом форуме. Как сообщают 2 июня российские СМИ, Овсянников отметил, что «показатели отрасли пока невысокие».

«Если посмотреть на цифры, то они, конечно, не впечатляют. Сегодня занято в судостроении и судоремонте около 3 тысяч человек, это 120 предприятий – в основном малые предприятия, несколько крупнейших – Севморзавод и 13 судоремонтный завод, объем заказов растет, но он также небольшой, а доля реального сектора экономики, помимо судостроения и судоремонта, в экономике города составляет 6%», – пояснил он.

Овсянников рассказал о намерении сделать аннексированный Севастополь центром судостроения и судоремонта, ориентированным на нужды Черноморского флота. По мнению Овсянникова, это позволит также обеспечить развитие малых и средних предприятий, работающих в этой отрасли, сообщают российские СМИ.

«Уже можно говорить о проекте формирования севастопольского центра судостроения и судоремонта на площадках 13 судоремонтного завода, Севморзавода, 771 и 91 заводов, которые будут в основном обслуживать нужды Черноморского флота. Соответственно, это будет влиять на загрузку малых предприятий. Малые и средние предприятия у нас в основном специализируются на гражданском судоремонте, на производстве маломерных судов, и эта отрасль у нас динамично развивается», – сказал он.

По словам Овсянникова, сейчас в городе структура экономики искажена, превалируют услуги и государственный сектор, но в будущем планируется изменить это.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».