Послы стран-членов Европейского Союза на следующей неделе могут продлить ограничительные меры, введенные из-за аннексии Россией Крыма.

«Послы ЕС, вероятно, на следующей неделе продлят запрет на инвестиции из ЕС в Крым еще на один год», – написал в Твиттере брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Ограничительные меры были введены в марте 2014 года как реакция Европейского союза на кризис в Украине. Они включают, с одной стороны, экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики, действующие до 31 июля 2017 года. С другой стороны, это ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, действующие до 23 июня 2017 года.

Кроме того, с 2014 года Запад ввел санкции в связи с дестабилизацией ситуации на Донбассе. Они касаются главным образом российских физических и юридических лиц. Санкции наложены и на некоторые отрасли экономики России.

Кремль отрицает причастность к поддержке сепаратистов на Донбассе, признавая наличие в зоне боевых действий разве что российских «добровольцев». Также Россия отрицает оккупацию Крыма и называет это «восстановлением исторической справедливости».