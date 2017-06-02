Мининформ Украины: 70% крымчан имеют доступ к украинскому телевидению

Российский «информационный купол» над аннексированным Крымом жители полуострова прорывают через спутник, который открывает доступ к украинским телеканалам. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказала исполняющая обязанности министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F325659123&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false">SoundCloud</a>

«Желание оккупационной власти и Кремля – максимально удалить Крым от мира, чтобы была такая серая зона без возможности людей к сопротивлению, полное зомбирование, полная пропаганда. Единственное, что есть – спутник, и, по нашим оценкам, около 70% граждан Украины в Крыму имеют доступ к спутниковым украинским СМИ. По моей информации, достаточно большое количество людей смотрят украинские телеканалы», – подчеркнула Джеппар.

Во время аннексии Крыма в 2014 году с медиапространства полуострова исчезли украинские телеканалы, вместо них начали вещать российские. Позже с полуострова на материковую часть Украины переехали редакции «Черноморски» и крымскотатарского канала ATR. Однако у крымчан осталась возможность смотреть украинские телеканалы и слушать некоторые радиостанции через спутник.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».