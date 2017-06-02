На экономическом форуме в Петербурге проводят виртуальные экскурсии по недостроенному Керченскому мосту

На Петербургском международном экономическом форуме в России посетителям показывают виртуальный Керченский мост, строительство которого проходит в аннексированном Крыму. Такой аттракцион уже посетил российский министр транспорта Максим Соколов, сообщают российские СМИ.

По информации российского агентства ТАСС, виртуальная реальность смоделирована таким образом, что посетитель экономического форума якобы находится в подвижной люльке строительного крана, которая летит над «достроенным» Керченским мостом. Издание отмечает, что для достоверности участнику аттракциона в лицо направляются потоки воздуха.

«Я частенько бываю на строительстве нашего самого главного инфраструктурного объекта – на Крымском мосту – и не только на самом мосту, но и на строительстве подходов, как на Керченском, так и на Таманском берегах. С уверенностью могу сказать, что все отражено на этом тренажере, это полностью соответствует действительности», – прокомментировал министр транспорта России.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.