Организаторы экономического форума в Ялте рассчитывают на 3 тысячи участников в 2018 году

В 2018 году количество участников Ялтинского экономического форума возрастет до 3 тысяч человек. Такую цифру назвал председатель правления Ялтинского экономического форума Андрей Назаров на международном экономическом форуме, который проходит в российском Санкт-Петербурге с 1 по 3 июня.

«Четвертый ЯМЭФ пройдет с 19 по 21 апреля 2018 года. Квота участников будет увеличена до 3 тысяч человек, планируется, что приедут гости из более чем 60 стран мира. Россия будет представлена на самом высоком уровне», – заявил Назаров.

25 апреля пресс-служба прокуратуры АРК сообщила об уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины, в отношении иностранцев, которые в течение 20-22 апреля 2017 года участвовали в экономическом форуме, который проходил в Ялте.

В ведомстве отметили, что указанные лица «способствовали оккупационной власти в развитии туристической сферы на полуострове, призвали к снятию санкций и признанию результатов незаконно проведенного «референдума» по отделению АР Крым от Украины и вхождению ее в состав Российской Федерации».

Ежегодно весной подконтрольные Кремлю власти аннексированного Россией Крыма проводят в Ялте экономический форум, который называют международным, приглашая к участию представителей различных стран мира. Через визиты иностранцев нынешние власти полуострова стремятся легализовать «российский» статус полуострова.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».