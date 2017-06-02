В Крыму не дадут провести антикоррупционный митинг – крымский активист

Центр по противодействию экстремизму, или «Центр Э», в аннексированном Крыму не даст провести на полуострове антикоррупционный митинг, запланированный на 12 июня. У активистов уже начались проверки, сообщил в эфире Радио Крым.Реалии крымский активист Алексей Ефремов.

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«Сейчас наша основная задача – отбиваться от судов, от исков, точнее, судилищ, многочисленных дел, апелляций, которые на нас свалились из-за того, что мы просто немного подняли голову и начали говорить о том, чтобы выходить на улицу и проводить какие-то одиночные пикеты. Местные власти пытаются перехватить антикоррупционную повестку дня… Не все готовы отсидеть 10 суток, в Крыму затихает активность в связи с курортным сезоном, у студентов сессии. Нам не дали бы провести митинг. Уже за два месяца до этой акции Центр «Э» по борьбе с экстремизмом очень активно начал выяснять, чем мы планируем заниматься. Есть шанс, что нас будут закрывать и арестовывать еще даже до 12 июня», – сказал Ефремов.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный подал в мэрию Москвы заявку на проведение 12 июня митинга против коррупции. Об этом 29 мая Навальный написал в Твиттере.

Организаторы акции собираются провести шествие от площади Тверской заставы до Охотного ряда, где и запланирован митинг. Заявленное количество участников акции – до 15 тысяч человек.

О планах провести акцию 12 июня, в День России, Навальный сообщал в апреле этого года. Призыв снова выйти на антикоррупционные акции протеста, по словам политика, связан с тем, что власть так и не ответила на сведения о возможной причастности к коррупции председателя российского правительства Дмитрия Медведева.

26 марта в десятках городов России прошли акции протеста. По всей стране были задержаны около полутора тысяч человек. Сам Навальный был арестован на 15 суток.