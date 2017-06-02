Пострадавшим от наводнения на Ставрополье везут продукты и воду из Крыма

Крымское управление МЧС России отправило 2 мая гуманитарную помощь жителям Ставропольского края соседней России, пострадавшим от наводнения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Основу груза гуманитарной помощи составляют продукты питания и питьевая вода. Всего было собрано более 5 тонн груза. На данный момент хорошо знакомый всем белый автомобиль «Камаз» МЧС России с продуктами уже отправился в Минеральные воды, где далее помощь будет передана людям, пострадавшим от наводнения», – сказано в сообщении.

Подконтрольный Кремлю глава МЧС аннексированного Крыма добавил, что ранее ведомство уже отправило в регион 30 световых башен.

В последние две недели Ставропольский край России переживает сильнейшее за последние полвека наводнение. Из-за угрозы прорыва дамбы Отказненского водохранилища в понедельник, 29 мая, объявили эвакуацию более 60 тысяч человек.

По данным пресс-службы губернатора края, от наводнения пострадали более 8 тысяч человек.