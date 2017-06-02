Путин призывает американских бизнесменов помочь улучшить отношения между США и Россией

Президент России Владимир Путин призвал представителей бизнеса на территории США к улучшению отношений между двумя странами.

Выступая на мероприятии под названием «Бизнес-диалог Россия – США» в кулуарах ежегодного Санкт-Петербургского международного экономического форума 2 июня, Путин попросил руководителей компаний на территории США, «помочь нам восстановить нормальный политический диалог».

Он заявил, что Москва работает над «нормализацией» двусторонних отношений, достигших упадка под руководством предыдущего президента США Барака Обамы, в том числе из-за аннексии в 2014 году украинской полуострова Крым, активной поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины и разногласия в связи с конфликтом в Сирии.

Путин добавил, что Москва поддерживает совместные проекты российского и американского бизнеса.

«Соединенные Штаты всегда оставалась важным торговым партнером для нас», – сказал Путин.

Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании выступал с заявлениями о возможности признать захват Россией украинского Крыма и отменить санкции. Он и сейчас говорит о необходимости улучшать отношения с Россией. При этом в настоящее время в Администрации президента США отмечают, что отмена большей части санкций возможна только после выполнения Россией своих обязательств по минским договоренностям, а отмена остальных «крымских» санкций – после деоккупации украинского полуострова.

США и ЕС применили в отношении Москвы пакет санкций за ее роль в конфликте на Донбассе и аннексию Крыма.

Россия настаивает, что аннексировала Крым «законно», по поводу событий на Донбассе Москва утверждает о своей непричастности к ним и об отсутствии каких-либо своих обязательств по минским договоренностям об урегулировании ситуации в регионе. При этом в Кремле называют «незаконными» введенные против России санкции.