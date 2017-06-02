Национальный банк Украины утвердил порядок выполнения банками решение Совета национальной безопасности и обороны страны от 28 апреля 2017 года о применении персональных специальных экономических санкций в отношении российских компаний. В списке компаний, в отношении которых вводятся санкции, – российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», ресурсы Yandex, Mail.ru.

Разъяснение о блокировании перевода средств на счета компаний обнародовано на официальном сайте Нацбанка Украины со ссылкой на постановление №46 от 1 июня 2017 года.

Согласно документу, с 3 июня банкам запрещено выполнять расчетные документы клиентов, указанных в санкционных списках, которые являются инициаторами перевода и к которым применены санкции о приостановлении выполнения экономических и финансовых обязательств.

Кроме того, запрещается инициировать перевод средств на счета лиц, указанных в санкционных списках, к которым применены санкции о приостановлении производства экономических и финансовых обязательств, или на собственные счета банка, открытые в организациях, в которых применены такие санкции.

Исключения касаются переводов денежных средств по операциям, осуществляемым для увеличения уставного капитала банков Украины.

Президент Украины Петр Порошенко 15 мая своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее введение новых санкций против российских физических и юридических лиц. В списке 468 юридических лица – в частности сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники». Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.