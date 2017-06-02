Чубаров рассказал о болезни матери крымского политзаключенного Ахтема Чийгоза

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров сообщил о болезни матери крымского политузника Ахтема Чийгоза.

По словам Чубарова, мать Ахтема Чийгоза – Алие абла – тяжело заболела после ареста ее сына в январе 2015 года. При этом, по его словам, женщина «старается не показывать близким свое недомогание» и не теряет надежды на освобождение сына.

«Преследования крымских татар в оккупированном Россией Крыму тяжело отражаются на самых близких людях – родителях, супругах и детях... Несколько дней Алие абла наблюдалась в больницах Киева, куда приехала в сопровождении дочери Ленары. Спасибо семьям крымских татар, проживающим в Киеве, за заботу и внимание к маме Ахтема… Сегодня Алие абла возвратилась в Бахчисарай. Навестите в дни Рамазана родителей Ахтема Чийгоза – Алие абла и Зейтулла агъа», – написал в Фейсбуке Рефат Чубаров.

Рефат Чубаров призвал навещать семьи политзаключенных крымчан.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.