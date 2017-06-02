Радио Крым.Реалии. Бульдозер на горе. Кому достанется Ай-Петри?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают ситуацию на горе Ай-Петри. На плато Ай-Петри продолжается зачистка торговых точек российскими властями Крыма. Кому выгодно прекращение торговли на Ай-Петри? Под кого зачищают торговые площадки на плато? Кто заработает на реконструкции Ай-Петри?

Об этом ведущий Сергей Мокрушин говорит с корреспондентом Радио Свобода в Крыму Антоном Меснянко и российским общественным деятелем, главой организации «Чистый берег. Крым» Владимиром Гарначуком.

Радио Крым.Реалии выходит по будням на сайте Крым.Реалии с 7:00 до 10:00, а также в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26, жители материковой Украины звонить по телефону +38 044 490 29 05 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.