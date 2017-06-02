В Ялте «Ночные волки» проведут мотопробег для детей

В Ялте 3 июня российские мотоклубы «Ночные волки» и «Ночные валькирии» проведут для детей «Мотокарнавал». Как сообщает 2 июня пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Ялты, мероприятия состоится в рамках празднования Международного дня защиты детей.

В пресс-службе отмечают, что байкеры устроят мотопробег, который стартует от торгового центра «Конфетти», его маршрут пройдет до автовокзала, по улице Киевской и до памятника Ленину на ялтинской набережной.

На площади Ленина для детей проведут конкурсы с надувными шарами и конкурс рисунков на асфальте «Детские мечты».

«На карнавале будет представлено 15 единиц мототехники, с которой смогут ознакомиться и сфотографироваться все гости праздника», – говорится в сообщении.

Лидер российского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов является одним из лидеров прокремлевского движения «Антимайдан». США и Канада внесли его в санкционный список лиц, причастных к дестабилизации ситуации в Украине и аннексии Крыма. По данным Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального, «Ночные волки» получают многомиллионные гранты из федерального бюджета России.