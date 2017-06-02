Суд в Крыму продлил срок содержания в СИЗО «крымскому диверсанту» Захтею до августа

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя 2 июня продлил срок содержания под стражей для Андрея Захтея, которого обвиняют в подготовке «диверсий» на территории Крыма, до 7 августа. Таким образом общий срок ареста составит 11 месяцев и 28 дней, рассказал Крым.Реалии адвокат Захтея Алексей Ладин.

«Следователь в очередной раз сказал, что Захтей «может продолжить угрожать свидетелям». На вполне резонный вопрос защиты – «когда он начинал угрожать свидетелям?» – никакого ответа не последовало. Указали, что есть основание считать, что Захтей, являясь гражданином Украины, может скрыться от органов предварительного следствия и суда», – пояснил мотивацию российского следователя адвокат.

Ладин сообщил, что данное постановление будет оспорено в апелляционной инстанции как необходимая мера для подачи жалобы в Европейский суд по правам человека.

По версии российского следствия, Евгений Панов и Андрей Захтей были в группе «диверсантов», которая пробралась с материковой части Украины в Крым через озеро Сиваш, чтобы совершить теракты на полуострове. По данным российских спецслужб, во время захвата украинцев у поселка Суворино, где якобы находился тайник с вещами, погибли два российских офицера.

ФСБ утверждает, что Евгений Панов и Андрей Захтей признали вину, однако обвиняемые направили в прокуратуру обращение, где рассказали, что «признательные показания» даны под пытками. Захтей работал в Крыму таксистом; Панов утверждает, что пытался въехать на полуостров через пограничный пункт с соблюдением требований обеих сторон, однако был задержан сотрудниками ФСБ России.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их «провокацией» российских спецслужб.