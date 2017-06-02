В Крыму открылась выставка товаров импортозамещения

В Ялте 2 июня открылась специализированная выставка производителей «РосЭкспоКрым. Импортозамещение. Продовольствие. Промышленность». Как сообщает пресс-служба Министерства промышленности подконтрольного Кремлю правительства Крыма, на выставке представили продукцию около 90 предприятий.
На выставке представлены товары от производителей из аннексированного Крыма, соседней России и из различных регионов России.
«В экспозиции представлены продукты питания – мясо и птица, рыба, морепродукты, молочная и масложировая продукция, консервация, алкогольные и безалкогольные напитки, замороженные продукты, а также сопутствующая продукция – тара, упаковка, оборудование, моющие и дезинфицирующие средства», – говорится в сообщении.
В пресс-службе крымского министерства подчеркнули, что участники выставки обсудили вопросы обеспечения продовольственной безопасности региона и импортозамещения.
Выставка продлится до 4 июня.
После введения санкций со стороны Европы, Канады и США Россия взяла курс на импортозамещение. Такую задачу поставило перед российскими производителями руководство России.
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