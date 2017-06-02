В Крыму открылась выставка товаров импортозамещения

В Ялте 2 июня открылась специализированная выставка производителей «РосЭкспоКрым. Импортозамещение. Продовольствие. Промышленность». Как сообщает пресс-служба Министерства промышленности подконтрольного Кремлю правительства Крыма, на выставке представили продукцию около 90 предприятий.

На выставке представлены товары от производителей из аннексированного Крыма, соседней России и из различных регионов России.

«В экспозиции представлены продукты питания – мясо и птица, рыба, морепродукты, молочная и масложировая продукция, консервация, алкогольные и безалкогольные напитки, замороженные продукты, а также сопутствующая продукция – тара, упаковка, оборудование, моющие и дезинфицирующие средства», – говорится в сообщении.

В пресс-службе крымского министерства подчеркнули, что участники выставки обсудили вопросы обеспечения продовольственной безопасности региона и импортозамещения.

Выставка продлится до 4 июня.

После введения санкций со стороны Европы, Канады и США Россия взяла курс на импортозамещение. Такую задачу поставило перед российскими производителями руководство России.