В главных украинских соборах начинаются богослужения ко Дню Святой Троицы (прямая трансляция)

Телеканалы общественного вещания «UA: Первый» и «UA: Крым» начинают прямую трансляцию с торжественных богослужений ко Дню Святой Троицы, которые будут вестись из Свято-Владимирского кафедрального патриаршего собора, Патриаршего собора Воскресения Христова и Спасо-Преображенского собора в Киеве.

Троицкие богослужения телеканалы покажут в прямом эфире, а также на информационных сайтах и на канале Youtube, сообщается на сайте общественного вещателя.

В 10:05 «UA: Первый» покажет торжественную службу из Свято-Владимирского кафедрального патриаршего собора (Украинская православная церковь, Киевский патриархат).

В 11:35 «UA: Первый» продолжит прямое включение из Патриаршего собора Воскресения Христова (Украинская греко-католическая церковь).

В Youtube трансляция торжественного богослужения начнется в 11:00.

Телеканал «UA: Крым», как и «UA: Первый», покажет вживую в 10:00 богослужение из Владимирского собора, в 11:30 – из Патриаршего собора Воскресения Христова и в 13:00 – литургию из Спасо-Преображенского собора в Киеве.

Христиане восточного обряда празднуют день Святой Троицы на 50-й день после Пасхи и называют его Пятидесятницей. Традиционно в День Святой Троицы во всех украинских храмах проходят торжественные службы. День Святой Троицы – это государственный праздник в Украине, следующий за ним день является выходным.