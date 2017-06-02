В здании аэропорта «Симферополь» открыли автобусные кассы – Минтранс Крыма

В здании аэропорта «Симферополь» открыли три автобусные кассы, которые продают билеты на популярные направления в Крыму. Об этом сообщил заместитель министра транспорта подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Семенов.

По его словам, открытие новых автобусных касс в терминале «А» аэропорта «способствует повышению качества обслуживания пассажиров», информирует 2 июня пресс-служба крымского министерства.

«Уверен, что данная услуга будет востребована, а «Крымавтотранс» будет и в дальнейшем предлагать нововведения в сфере обслуживания пассажиров», – сказал Семенов.

В пресс-службе министерства отмечают, что в кассовой зоне пассажиров будет встречать консультант, который информирует о работе автостанции.

Украина как государство, ответственное за воздушное пространство над Крымом, закрыла его для воздушного движения и все крымские аэропорты для гражданской авиации, после аннексии Крыма Россией. Позже некоторые маршруты над Черным морем были вновь открыты для движения гражданской авиации. Российские авиакомпании, вопреки запрету, продолжают летать в аннексированный Крым в нарушение международных норм.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) весной 2014 года подтвердила, что исключительное право на управление движением в нем, как и раньше, принадлежит только Украине. В ИКАО выразили обеспокоенность безопасностью полетов в этом районе из-за того, что одновременно с Украиной организацию полетов там взялась вести и оккупационная власть России, из-за чего в одном и том же пространстве появилось более одной службы обслуживания воздушного движения.