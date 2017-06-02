Путин: санкции против России ввели за «поддержку запуганных соотечественников» в Крыму

Президент России Владимир Путин 2 июня заявил, что санкции против России были введены после того, как она «не согласилась с поддержкой вооруженного захвата власти» в Украине.

Такое заявление Путин сделал, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания экономического форума в российском Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

По его словам, поводом к введению санкций послужила не политика России, а политика США. Он привел в пример военные кампании стран Запада в Ливии, Ираке, Ливии и других странах, и добавил, что «на поддержку оппозиции в Украине было потрачено 5 млрд долларов».

«Это что такое? Это поддержка вооруженного захвата власти», – сказал Путин. Он добавил, что «когда Россия с этим не согласилась, против нее были введены санкции».

Также Путин заявил, что «когда российские власти поддержали запуганных соотечественников в Крыму и поддержали проведение референдума на полуострове в соответствии с международным правом, ответом стали рестрикции».

«А сейчас в Йемене что происходит? Там тоже свергли президента, но весь западный мир во главе с США поддерживает действия стран, которые фактически ведут там боевые действия, нам что, тоже во всей Украине нужно было вести боевые действия, так что ли?», – сказал Путин.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».