Жителям частного сектора в Симферополе перекроют подачу газа

В одном из симферопольских микрорайонов компактного проживания крымских татар появились объявления от предприятия «Крымгазсети», в которых сообщается о прекращении подачи газа в дома. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В объявлениях это объясняют ремонтными работами на газопроводе. Жильцов просят перекрыть все газовые краны и не включать газовые приборы до прихода работников предприятия «Горгаз».

Как сообщается, пуск газа будет производиться «при условии 100-процентного доступа работникам «Горгаза» во все квартиры для осмотра газового оборудования и проверки газопровода на герметичность». В «Крымгазсети» также просят жителей обеспечить доступ для работы сотрудников предприятия.

В августе 2016 года компания «Черноморнефтегаз» сообщила, что намерена строить газопровод, соединяющий Крым с соседней Россией.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».