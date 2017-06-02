Телепроект «Крым.Реалии»: Сезон протестов в Крыму

В Крыму люди вышли на майдан. На этот раз не на празднование, а с протестами. Например, в Керчи работники завода «Залив» требовали погасить им задолженность по зарплате, которая увеличилась после того, как их предприятие было «национализировано». На Севастопольском майдане недовольных было еще больше. И они требовали референдум. Нет, пока что не за возвращение Крыма в Украину. А за свои земельные участки. Свыше двух тысяч людей собрались в Севастополе, чтобы протестовать против решения местных властей забрать их землю. Хотели «родную гавань» и военную базу? Будьте готовы к тому, что придется отдать для нее и собственное имущество.

Как далеко готовы зайти крымчане в противостоянии за свою землю с российским государством – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Программа выходит в эфир в субботу в 18.30 (повтор в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 18.30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать что происходит в аннексированном Крыму.