Прокуратура: начато расследование по факту вспышки ботулизма в Украине

Прокуратура Кировоградской области сообщает о начале расследования по факту вспышки ботулизма в Украине.

Как сообщает пресс-служба ведомства, расследование начато по статье 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Правоохранители установили, что рыбная продукция одного из предприятий города Светловодск (Кировоградская область), вероятно, стала причиной заболевания нескольких людей ботулизмом в Киевской и Херсонской областях.

В прокуратуре заявляют, что сейчас приостановили реализацию этой продукции, ее производство временно остановили до выяснения обстоятельств, а контролирующие органы отобрали образцы для лабораторных исследований.

Проводятся все необходимые следственные действия.

На прошлой неделе Госпродпотребслужба сообщила о зарегистрированных 4 случаях заболевания ботулизмом в Киеве, в том числе один с летальным исходом из-за употребления вяленой рыбы, купленной в супермаркете. В Киеве с 29 мая ввели временный запрет на продажу вяленой рыбы.

Кроме того, на прошлой неделе в Херсоне был лабораторно подтвержденный случай ботулизма.

Ботулизм – острое инфекционное заболевание, которое сейчас встречается редко, но может иметь летальный исход. Его возбудителем являются бактерии, которые содержатся в пище и выделяют токсины, приводящие к нервному параличу.