ЕС планирует предоставить Украине еще 50 миллионов евро помощи – Йоханнес Хан

Европейский союз рассматривает новую программу помощи Украине на 50 миллионов евро, заявил комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан 2 июня в Днепре.

«Сейчас вместе с вице-премьер-министром мы обсуждаем новую программу помощи стоимостью 50 миллионов евро. Это свидетельство того, что мы будем продолжать поддерживать Украину. Своим визитом я хотел заверить вас, что конфликт, который происходит в Украине, далеко не забыт, а как раз наоборот», – отметил Йоханнес Хан.

Он добавил, что с начала конфликта в Украине Европейский союз из разных источников предоставил стране примерно 400 миллионов евро помощи.

По словам Хана, преимущественно эта помощь была направлена на гуманитарные вопросы, однако также использовалась для того, чтобы поддержать принимающие общины, куда переселялись внутренне перемещенные граждане.

Еврокомиссар также сообщил, что 2 июня побывал в Мариуполе, где имел возможность увидеть результаты внедрения проектов за счет Евросоюза, в частности, это реконструированная поликлиника и создано социальное общежитие.

Отвечая на вопрос Радіо Свобода о планах поддержки в Украине общественных активистов и медиа, которые проводят антикоррупционную деятельность, Йоханнес Хан отметил, что Евросоюз оказывает постоянную финансовую поддержку организациям гражданского общества в Украине, в частности, тем, что занимаются вопросами борьбы с коррупцией.

«В этом контексте хочу вспомнить, что в ноябре состоится саммит украинского партнерства и в рамках этого саммита будет проводиться конференция, посвященная вопросам поддержки неправительственных организаций, вопросам борьбы с коррупцией. Это еще одно свидетельство того, что борьба с коррупцией стоит очень высоко в нашей повестке дня», – добавил он.

1-2 июня еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан посетил Украину. В рамках визита он также дал старт программе «Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине», на которую ЕС выделил 16 миллионов евро.