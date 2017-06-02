Доступность ссылки

logo-print
Все сайты RFE/RL
текст для поиска...
Новости

Курдская группировка PKK заявляет, что сбила турецкий военный вертолет

Группировка «Рабочая партия Курдистана», известная под курдским сокращением PKK, взяла на себя ответственность за сбивание военного вертолета, разбившегося на этой неделе на юго-востоке Турции. В результате авиакатастрофы погибли 13 членов экипажа на борту.

PKK 2 июня заявила, что вертолет сбили, когда он летел в провинции Ширнак, граничащей с Ираком и Сирией.

Турецкая армия 31 мая заявила, что причиной авиакатастрофы стала случайность: вертолет врезался в линию электропередач высокого напряжения вскоре после взлета с базы.

Перемирие, которое действовало между Анкарой и PKK, было нарушено в июле 2015 года. Конфликт на юго-востоке Турции, где проживают преимущественно этнические курды, длится около 30 лет. За это время там погибли более 45 000 человек.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG