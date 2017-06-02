Суд в Киеве взял под стражу троих подозреваемых в покушении на похищение бизнесмена

Суд в Киеве взял под стражу на два месяца троих подозреваемых в покушении на похищение бизнесмена и вывоз его в Россию.

В частности, суд постановил взять под стражу руководителя Обуховского отдела полиции Дениса Ярославского, который, по данным Службы безопасности Украины, был вероятным организатором похищения.

Все подозреваемые отрицают свою вину.

Утром 2 июня Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили об успешно проведенной спецоперации по задержанию группы лиц, которая пыталась похитить и вывезти в Россию бывшего российского гражданина, «который из-за преследования российскими властями переехал в Украину и занимается здесь производственным бизнесом».

По данным следствия, заказчиком похищения выступил некий российский бизнесмен за денежное вознаграждение в 17 миллионов долларов. Подозреваемых, среди которых и руководитель районного отделения полиции, задержали при получении 100 тысяч долларов аванса, сообщили силовики. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Представители Генпрокуратуры и СБУ отказались назвать имя человека, которого пытались похитить. Однако издание РБК-Украина со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщило, что речь идет о владельце Обуховского картонного комбината Владимире Крупчаке, который в свое время бежал в Украину из-за корпоративной войны с российским миллиардером Олегом Дерипаской.