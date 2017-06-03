Российский и французский члены команды МКС вернулись на Землю

Космический корабль «Союз» с российским космонавтом и французским астронавтом на борту вернулся на Землю, завершив свою полугодовую миссию на Международной космической станции.

Космический корабль с Олегом Новицким и Томасом Песке приземлился вблизи города Джезказгана в Казахстане 2 июня около 17:00 по киевскому времени.

По сообщению командования миссии, оба члена команды чувствуют себя хорошо.

Новицкий и Песке находились на МКС 194 дня.

Пегги Уитсон с НАСА осталась на борту МКС после того, как ее миссия была продлена на три месяца. Федор Юрчихин из России и астронавт из США Джек Фишер также остаются на борту космической станции.