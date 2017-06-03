Государственная пограничная служба Украины сообщила о задержании во время паспортного контроля в аэропорту «Киев» мужчины, который находится в международном розыске.

«На 33-летнего россиянина, который прилетел рейсом из Анкары, произошло срабатывание базы данных Интерпол. Как предварительно установили пограничники, иностранец разыскивался за вероятную причастность к террористической деятельности. По данному факту проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Подробностей дела пограничники не разглашают. Спикер ведомства Олег Слободян отметил в комментарии Радіо Свобода, что не располагает информацией о государстве, которое инициировало объявление мужчины в розыск.