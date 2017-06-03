Историко-краеведческий форум «Артек – музейное пространство» открылся накануне, 2 мая, в аннексированном Крыму. В нем принимают участие 250 школьников из 20 регионов соседней России. В рамках форума во дворце Суук-Су семь российских исторических музеев представили свои экспонаты. Об этом сообщает пресс-служба детского центра «Артек».

«В течение смены юные историки примут участие в поисково-исследовательских проектах и викторинах, проведут акцию «Ночь музеев», выпустят боевые листки и посмотрят картины в киноклубе «Маленькие герои большой истории», а также выступят в роли экскурсоводов, чтобы познакомить с историческими экспозициями ведущих музеев страны всех артековцев шестой смены – а это более трех с половиной тысяч ребят из разных уголков России и 34 зарубежных стран», – отметили в пресс-службе.

Сообщается, что к окончанию форума «Артек – музейное пространство» артековцы установят памятный знак с QR-кодом на территории детского центра. Кроме того, юные историки соберут информационный материал, подготовленный с использованием объединенных баз данных и архивных материалов музея «Артека».

Подконтрольное Кремлю правительство Крыма передало в федеральную собственность России имущество крупнейшего на полуострове детского лагеря «Артек» в марте 2015 года.

В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество детского лагеря «Артек», расположенного в аннексированном Россией Крыму.