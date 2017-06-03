В России считают, что Крым за год стал привлекательнее для инвесторов

Аннексированный Крым поднялся на 20 пунктов в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов соседней России и занял в нем 64 место. Результаты рейтинга объявили накануне, 3 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба российского министерства экономического развития Крыма.

Подконтрольный Кремлю министр экономического развития Крыма Андрей Мельников назвал эти результаты «победой управленческой команды» и заявил, что «Крым в ближайшие годы подтвердит статус одного из наиболее привлекательных регионов для инвестиций».

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата регионов России оценивает усилия местных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики.

Пилотная апробация рейтинга прошла в 2014 году в 21 субъекте России. Первый полномасштабный рейтинг провели в 2015 году.

Экономический форум в российском Санкт-Петербурге проходит с 1 по 3 июня. В этом году мероприятия форума объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».