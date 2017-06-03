В Севастополе отпраздновали день Балаклавы

В Севастополе в субботу, 3 июня, отметили День Балаклавы и Балаклавского района.

Основная часть торжества проходила на летней площадке Дома культуры Балаклавского рудоуправления. Местные чиновники поздравили немногочисленных собравшихся с праздником и вручили грамоты объединению клубов Балаклавы. Городские власти на празднике представлял только российский вице-губернатор Севастополя Вячеслав Гладков.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, в этом году на праздник пришло еще меньше участников, чем в прошлом. Не было обычных торговых точек с напитками и сладостями. В парке возле Дома культуры выставили столы с поделками воспитанников детских садов и школ. Несколько городских рукодельниц также показали свои работы: вышивки, вязание, бисероплетение.

Праздничный концерт открыли детсадовцы номером «Дискотека в детском саду». После них выступили взрослые самодеятельные коллективы. Большинство песен были о России, «казаках» или патриотизме, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Балаклавский район на территории Севастополя был образован в 1930 году. Треть его населения – сельские жители. Основное направление хозяйства – виноградарство, животноводство, рыболовство, овощеводство. Балаклава популярна среди туристов благодаря уникальным природным ландшафтам морского побережья.​

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».