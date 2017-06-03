Московский предвыборный штаб российского оппозиционера Алексея Навального пустили обратно в офис. Об этом сообщили в Твиттере соратники российского политика Николай Ляскин и Леонид Волков.

Ляскин уточнил, что полицейские подтвердили законность нахождения штаба на арендованной площади.

Штаб Навального утром 3 июня сообщил, что работает на улице, поскольку не может попасть в офис, где в ночь на 3 июня заменили замки. Соратники Навального заявили, что на собственника помещения оказывалось давление, но не уточнили, кем именно.

Московский штаб Алексея Навального действует с 29 мая. Его открытие несколько раз переносили из-за проблем с арендодателями. В начале мая владелец помещения в Москве, в котором первоначально находился штаб, решил расторгнуть договор аренды.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. Его предвыборные штабы открылись в десятках городов, и, как сообщает русская служба Радио Свобода, в некоторых из них на соратников оппозиционера и на арендодателей, которые сотрудничают с ними, оказывали давление.

Так, на прошлой неделе в Иркутске избили сына бизнесмена, который сдает помещение под штаб Навального. В марте в Санкт-Петербурге подожгли дверь штаба политика. В Уфе двери предвыборного штаба забросали яйцами, а в Томске сотрудникам штаба залили монтажной пеной двери квартир и глушители в автомобиле.

В конце апреля на самого Навального напали в Москве. Неизвестные облили политика зеленкой, он получил химический ожог глаза. Через несколько дней после этого оппозиционеру выдали заграничный паспорт, и он отправился на операцию в Барселону.

Выборы президента России запланированы на март следующего года.

4 мая прокремлевский Всероссийский центр исследования общественного мнения, известный как ВЦИОМ, опубликовал результаты опроса, согласно которому работу Путина на посту президента России положительно оценивают 81 процент россиян – на 4 процента меньше, чем в начале 2017 года. Позже российский «Левада-Центр» обнародовал исследование, согласно которому больше половины россиян хотели бы видеть Путина на посту президента и после 2018 года.

Согласно результатам опроса, шесть процентов проголосовали бы за лидера ЛДПР Владимира Жириновского, три процента – за лидера КПРФ Геннадия Зюганова, а два – за оппозиционера Алексея Навального.