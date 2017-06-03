Украинский боксер, крымчанин Александр Усик принял участие в съемках патриотического клипа, посвященного украинским пограничником. Вместе с Усиком в видео снялись самый сильный человек планеты Василий Вирастюк и фронтмэн украинской группы «Мэри» Виктор Винник.

Видеоработу «Наш кордон» сделали ко Дню пограничника. В клипе отображены реальные истории из жизни украинских пограничников. На камеру они рассказали, в частности, о трагических событиях под Дебальцево, боях под Красной Таловкой и противостоянии в районе села Дьяково.

«Цель проекта – поблагодарить за службу военных-пограничников, тех, которые сейчас стоят на рубеже и защищают Украину, и тех, кто отдал свою жизнь за целостность нашей страны. Сегодня мы с грустью и с гордостью вспоминаем о 67 наших сослуживцах, которых уже нет рядом...» – сказано в описании к видеоработе.

В начале мая украинский боксер, крымчанин Александр Усик возглавил мировой рейтинг лучших боксеров тяжелой весовой категории.