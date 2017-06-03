Футбольный клуб «Севастополь» досрочно победил в туре крымского чемпионата

Футбольный клуб «Севастополь» обыграл команду «КФУ-Бахчисарай» в 27 туре II Чемпионата Крымского футбольного союза со счетом 6:0, обеспечив себе досрочную победу в чемпионате в аннексированном Крыму. Об этом 3 июня сообщают на сайте российского правительства Севастополя.

Финальная игра чемпионата должна состоятся через неделю, 10 июня. ФК «Севастополь» будет играть с ФК «Евпатория», который на данный сейчас находится на третьем месте рейтинговой таблицы.

В пресс-службе добавили, что подконтрольный Кремлю врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников пообщела футболистам, что в следующем игровом сезоне городские власти окажут клубу финансовую поддержку.

В конце 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. При содействии УЕФА в 2015 году создан Крымский футбольный союз. Штаб-квартира союза располагается в Симферополе.