Миллиардер Блумберг собирает коалицию в защиту климата

Американский миллиардер и филантроп Майкл Блумберг начал создавать коалицию сторонников сохранения участия США в Парижском соглашении по климату. К коалиции Блумберга уже присоединились тридцать городов, три штата, более 80-ти университетских президентов, более ста компаний. Участники намерены представить в ООН план достижения показателей, установленных Парижским соглашением по климату для Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп 1 июня заявил, что США выходят из Парижского климатического соглашения. При этом Трамп отметил, что абсолютно предан защите окружающей среды, но Парижское климатическое соглашение в его нынешнем виде считает вредным для американской экономики и таким, что дает преимущества таким странам, как Китай и Индия.

Парижские соглашения, одобренные в 2015 году, направлены на противодействие глобальному потеплению, чтобы успеть остановить разогрев атмосферы до того момента, когда произойдут непоправимые изменения.

Майкл Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка, в настоящее время является специальным посланником Генерального секретаря ООН по вопросам климатических изменений. 2 июня благотворительный фонд Блумберга заявил о выделении примерно 15 миллионов долларов в течение двух лет на нужды реализации рамочной Конвенции ООН об изменении климата.