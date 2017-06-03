В ботсаду университета в Симферополе прошел концерт ко Дню города

В Ботаническом саду университета в Симферополе в субботу, 3 июня, прошел концерт, посвященный Дню города.
Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, на концерте выступили команды художественной самодеятельности и местные творческие коллективы, хотя горожанам обещали концерт классической музыки.
Большинство зрителей были людьми пожилого возраста.
День Симферополя 3 и 4 июня отмечают различными мероприятиями. В парке им. Тренева запланированы выставки рисунков, комнатных цветов и декоративных растений, мастер-классы для детей и молодежи по рисованию и графике, а также танцевально-развлекательная программа «Симферопольское ретро».
Праздничные мероприятия посвящены 233-летию Симферополя.
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: