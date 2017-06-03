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В ботсаду университета в Симферополе прошел концерт ко Дню города

Культурные посиделки: На Дне Симферополя в ботсаду пели и играли для горожан (видео)
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Культурные посиделки: На Дне Симферополя в ботсаду пели и играли для горожан (видео)

В Ботаническом саду университета в Симферополе в субботу, 3 июня, прошел концерт, посвященный Дню города.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, на концерте выступили команды художественной самодеятельности и местные творческие коллективы, хотя горожанам обещали концерт классической музыки.

Большинство зрителей были людьми пожилого возраста.

День Симферополя 3 и 4 июня отмечают различными мероприятиями. В парке им. Тренева запланированы выставки рисунков, комнатных цветов и декоративных растений, мастер-классы для детей и молодежи по рисованию и графике, а также танцевально-развлекательная программа «Симферопольское ретро».

Праздничные мероприятия посвящены 233-летию Симферополя.

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