В ботсаду университета в Симферополе прошел концерт ко Дню города

В Ботаническом саду университета в Симферополе в субботу, 3 июня, прошел концерт, посвященный Дню города.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, на концерте выступили команды художественной самодеятельности и местные творческие коллективы, хотя горожанам обещали концерт классической музыки.

Большинство зрителей были людьми пожилого возраста.

День Симферополя 3 и 4 июня отмечают различными мероприятиями. В парке им. Тренева запланированы выставки рисунков, комнатных цветов и декоративных растений, мастер-классы для детей и молодежи по рисованию и графике, а также танцевально-развлекательная программа «Симферопольское ретро».

Праздничные мероприятия посвящены 233-летию Симферополя.