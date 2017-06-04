В Херсонесе анонсируют выставку, посвященную связям Крыма с Сирией

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» в аннексированном Крыму 6 июня состоится открытие выставки «Херсонес – Сирия и Ближний Восток. Контакты длиной в тысячелетия». Мероприятие анонсируют на сайте музея.

«На выставке будут представлены археологические предметы, найденные на территории Херсонеса и его ближней округи. Представленные артефакты свидетельствуют о длительных и тесных отношениях региона с Сирией и странами Ближнего Востока, о влиянии восточной культуры на жизнь древнего города. На выставке можно увидеть предметы из стекла, керамики, металла. Это бытовые вещи, украшения и предметы культового назначения и личного благочестия. Диалог культур народов Крыма и Ближнего Востока на протяжении тысячелетий имел разный характер и интенсивность, но никогда не прерывался», – сказано в сообщении.

Выставка будет работать с 6 июня по 6 августа. В день открытия выставки посетителям обещают свободный вход.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».